Саккари сенсационно вылетела в первом же матче турнира в Майами, уступив бразильянке
Поделиться
Третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари уступила 62-му номеру женского мирового рейтинга, бразильянке Беатрис Хаддад-Майе во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением Саккари со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Встреча завершилась за 1 час 55 минут. На счету Саккари 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Хаддад-Майя за весь матч выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и добилась 5 брейков при 7 брейк-пойнтах.
В следующем круге турнира в Майами Хаддад-Майя сразится с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Ангелина Калинина (Украина).
Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.
Комментарии
- 26 марта 2022
-
00:17
-
00:13
- 25 марта 2022
-
23:05
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
20:47
-
20:33
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
Партнерский контент