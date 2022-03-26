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Саккари сенсационно вылетела в первом же матче турнира в Майами, уступив бразильянке

Саккари сенсационно вылетела в первом же матче турнира в Майами, уступив бразильянке
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Третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари уступила 62-му номеру женского мирового рейтинга, бразильянке Беатрис Хаддад-Майе во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением Саккари со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Встреча завершилась за 1 час 55 минут. На счету Саккари 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Хаддад-Майя за весь матч выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и добилась 5 брейков при 7 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Хаддад-Майя сразится с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Ангелина Калинина (Украина).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 22:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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