Путинцева обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В рамках второго круга она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. За это время украинка допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Путинцевой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Путинцева встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Мари Боузкова (Чехия), которая свой матч проведёт 26 марта.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.