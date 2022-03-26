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Путинцева обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Майами

Путинцева обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Майами
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Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В рамках второго круга она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. За это время украинка допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Путинцевой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Путинцева встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Мари Боузкова (Чехия), которая свой матч проведёт 26 марта.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 22:30 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
3 		6 5
         
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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