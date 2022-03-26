Шварцман неожиданно проиграл 97-й ракетке мира и вылетел из турнира в Майами
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Аргентинский теннисист, 15-я ракетка мира Диего Шварцман не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В рамках второго круга он сенсационно уступил австралийцу, 97-й ракетке мира Танаси Коккинакису со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6.
Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время аргентинец допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Коккинакиса 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 использованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге австралийцу предстоит встретиться с победителем пары Денис Кудла (США) – Лоренцо Сонего (Италия).
Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.
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