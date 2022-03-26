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Шварцман неожиданно проиграл 97-й ракетке мира и вылетел из турнира в Майами

Шварцман неожиданно проиграл 97-й ракетке мира и вылетел из турнира в Майами
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Аргентинский теннисист, 15-я ракетка мира Диего Шварцман не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В рамках второго круга он сенсационно уступил австралийцу, 97-й ракетке мира Танаси Коккинакису со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время аргентинец допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Коккинакиса 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 использованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге австралийцу предстоит встретиться с победителем пары Денис Кудла (США) – Лоренцо Сонего (Италия).

Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 23:10 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 4
4 		7 7 6
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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