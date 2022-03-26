Стало известно, во сколько начнётся матч между Медведевым и Марреем на турнире в Майами
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Стало известно, во сколько начнётся матч второго круга турнира в Майами между российским теннисистом Даниилом Медведевым и британцем Энди Марреем.
Матч поставили на 26 марта первым запуском на центральный корт. Он начнётся ориентировочно в 19:00 мск.
Напомним, для Медведева этот матч будет первым в рамках турнира. Маррей, в свою очередь, в рамках первого круга обыграл аргентинца Федерико Дельбниса.
Медведев и Маррей играли между собой лишь один раз, и тогда победу одержал россиянин.
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.
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