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Калинина обыграла Кис и вышла в третий круг турнира в Майами

Калинина обыграла Кис и вышла в третий круг турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 25-летняя украинка Ангелина Калинина (51-й номер рейтинга) и представительница США 27-летняя Мэдисон Кис (26-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Калининой в трёх сетах – 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

На счету Калининой нет эйсов, пять двойных ошибок и 3 из 4 (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – семь эйсов, две двойные ошибки и 2 из 9 (22%) удачных брейков.

В третьем круге турнира Калинина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (62-й номер рейтинга).

Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 584 055.

Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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