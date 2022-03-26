Калинина обыграла Кис и вышла в третий круг турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 25-летняя украинка Ангелина Калинина (51-й номер рейтинга) и представительница США 27-летняя Мэдисон Кис (26-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Калининой в трёх сетах – 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
На счету Калининой нет эйсов, пять двойных ошибок и 3 из 4 (75%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – семь эйсов, две двойные ошибки и 2 из 9 (22%) удачных брейков.
В третьем круге турнира Калинина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (62-й номер рейтинга).
Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 584 055.
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