Ник Кирьос объяснил, за счёт чего разгромно обыграл Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал разгромную победу над Андреем Рублёвым со счётом 6:3, 6:0 во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Он вышел разгорячённым на матч. Но это теннис, пара розыгрышей может вот так изменить динамику матча. Как только я реализовал двойной брейк-пойнт, я начал отчётливо понимать, как вернуться в матч – последние пару месяцев у меня хорошо это получалось. Когда это происходит, я подаю в своих лучших традициях, я отлично себя чувствую, мои плечи раскрываются, я просто ношусь с этим.
Я знал, что Рублёв относится к тем игрокам, которые полагаются на медленный ритм, поэтому я и старался точно играть укороченными. Я просто играл агрессивно, не позволял ему наносить много ударов. На этой поверхности вы обязаны наказывать тех, кто не очень хорош на второй подаче. У него нет сильной второй подачи, он довольно коротко играет, а одной из сильных моих сторон была позиция на корте, так что это просто базовый теннис. Так я играл на юниорском уровне, так я играю и сейчас, просто включаю агрессию, стараюсь начинать пораньше и все», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.
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