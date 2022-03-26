Свёнтек вышла на 1-е место среди всех теннисистов по числу побед в 2022 году

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла на первое место среди всех теннисистов по количеству побед в 2022 году.
Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне. По этому показателю она обошла испанца Рафаэля Надаля, который в 2022-м году одержал 20 побед, причём он сделал это подряд.
Напомним, что Свёнтек станет лучшей теннисисткой мира, когда рейтинг обновится после «Мастерса» в Майами 4 апреля. Сейчас первой ракеткой мира является Эшли Барти, недавно объявившая о завершении карьеры. В начале 2022 года Свёнтек была девятой в рейтинге, затем победила в двух турнирах категории WTA-1000 в Дохе и Индиан-Уэллсе и поднялась на второе место.
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