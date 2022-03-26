Ник Кирьос: я могу проиграть кому угодно и победить любого. Это история моей карьеры

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями от выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Кирьос (WC) уверенно обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:0.
«Я просто доволен своим выступлением. Если бы я выиграл со счётом 7:6 в третьем сете или выдал что-то вроде прошедшего матча, я также был бы просто рад пройти дальше. Топ-10, топ-20 или топ-1000, мне на самом деле всё равно. Я могу проиграть кому угодно в любой день или победить кого угодно, так сложилась история моей карьеры, так что я просто счастлив пройти через это», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.
Примечательно, что до встречи с Кирьосом Рублёв взял титулы в Марселе и Дубае, а также дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
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