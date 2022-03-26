Ига Свёнтек — первый в истории лидер мировых теннисных рейтингов из Польши

Польская теннисистка Ига Свёнтек станет первой в истории первой ракеткой мира из Польши. До 20-летней спортсменки никто из теннисистов её страны не добирался до первой строчки рейтингов ATP и WTA.

Отметим, что наиболее успешной польской теннисисткой, помимо Свёнтек, была Агнешка Радваньска. Она является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года, причиной послужила хроническая травма стопы.

Свёнтек, которой в мае исполнится 21 год — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020), финалистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции 2021), а также чемпионка пяти турниров WTA в одиночном разряде. Из пяти титулов WTA два Ига выиграла в этом сезоне.