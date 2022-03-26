Арина Соболенко высказалась о сенсационном поражении на старте турнира в Майами
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала сенсационное поражение во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Соболенко (1) за 1 час 37 минут проиграла 70-й ракетке мира представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 4:6, 4:6.
«Не тот результат, ради которого я работала, но я буду продолжать стараться и пахать, пока не сделаю всё правильно», — написала Соболенко в своих социальных сетях.
Ранее Соболенко также провалила старт на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вторая сеяная Арина во втором круге проиграла 48-й ракетке мира итальянке Ясмине Паолине со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
Отметим, что текущий сезон Соболенко начинала в статусе второй ракетки мира.
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