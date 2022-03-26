Стало известно, как наказали американца Бруксби, который попал ракеткой в болбоя

39-я ракетка мира, американский теннисист Дженсон Бруксби получил штраф в размере $ 15 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга «Мастерса» в Майами (США) с аргентинцем Федерико Корией.

В той игре Бруксби одержал победу со счётом (3:6, 6:2, 6:3). По ходу матча Бруксби швырнул ракетку, попав в ногу болбоя. За тот инцидент Бруксби в матче назначили штрафное очко.

Напомним, подобный случай произошёл на прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе (США) с австралийцем Ником Кирьосом. После четвертьфинального матча соревнований с Рафаэлем Надалем Ник бросил ракетку на корт, она отскочила и чуть не попала в голову болбоя.

Сегодня, 26 марта, Бруксби сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили во втором круге «Мастерса» в Майами.