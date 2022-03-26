Ольховский объяснил возможные причины поражения Рублёва в матче с Кирьосом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение соотечественника Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Напомним, Рублёв со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

«Всё началось не со второго сета, а с первого при счёте 2:1, когда Рублёв отыграл очень плохой гейм на своей подаче, дав Кирьосу вернуться в матч. Андрей плохо подавал: процент первой подачи — 50. Этим соперник, наверное, и воспользовался — было очень много вторых подач. Рублёв по темпу немного не успевал.

Если ты будешь надёжно и быстро в своём темпе играть, тогда Кирьос может сломаться. А когда сам допускаешь большое количество невынужденных ошибок, не брейкуешь, естественно, Кирьос чувствует уверенность. Будь процент первой подачи больше, Рублёв чувствовал бы себя уверенней, соперник не атаковал бы так.

Кирьос мне понравился: стал вести себя более хладнокровно, он всегда был талантливым теннисистом. Сейчас же может вернуться на позиции, где был до этого», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.