«Последние дни я чувствовала чуть большее давление». Свёнтек — о лидерстве в рейтинге WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что 4 апреля она станет первой ракеткой мира. Свёнтек обойдёт представительницу Австралии Эшли Барти, которая завершила карьеру.
«Последние пару дней я чувствовала немного большее давление, чем обычно. Было напряжно, но я очень рада, что справилась с этим действительно хорошо и смогла показать свой лучший теннис.
«Это доказательство того, что я могу справиться с таким положением дел. Я очень этому рада», — сказала Свёнтек после матча второго круга турнира WTA-1000 в Майами.
Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне. По этому показателю она обошла испанца Рафаэля Надаля, который в 2022-м году одержал 20 побед.
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