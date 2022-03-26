«Последние дни я чувствовала чуть большее давление». Свёнтек — о лидерстве в рейтинге WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что 4 апреля она станет первой ракеткой мира. Свёнтек обойдёт представительницу Австралии Эшли Барти, которая завершила карьеру.

«Последние пару дней я чувствовала немного большее давление, чем обычно. Было напряжно, но я очень рада, что справилась с этим действительно хорошо и смогла показать свой лучший теннис.

«Это доказательство того, что я могу справиться с таким положением дел. Я очень этому рада», — сказала Свёнтек после матча второго круга турнира WTA-1000 в Майами.

Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне. По этому показателю она обошла испанца Рафаэля Надаля, который в 2022-м году одержал 20 побед.