Собкин: Рублёв подустал, у него закончился бензин. Нужно по новой залить бак

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение соотечественника Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
Напомним, Рублёв со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
«Для меня неожиданности в этом нет. Проблема в том, что Рублёв подустал, у него была очень хорошая серия, но все такие победные серии рано или поздно заканчиваются тем, что у игрока, грубо говоря, заканчивается бензин. Ему нужно по новой залить бак. Это тренировки, эмоциональное и физическое восстановление.
Неприятно, когда это происходит таким образом, но всё закономерно. У Рублёва закончился бензин. Может, если соперником был не Кирьос, он бы смог пройти один-два круга. Но сути не меняет, Андрей очень хорошо играл в течение долгого времени», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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