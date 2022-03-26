Видеообзор разгромного поражения Андрея Рублёва от Ника Кирьоса в Майами
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом же матче турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Рублёв потерпел разгромное поражение от 102-й ракетки мира, чемпиона Australian Open – 2022 в парном разряде австралийца Ника Кирьоса (WC) со счётом 3:6, 0:6.
Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос 10 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Рублёва — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.
Примечательно, что до встречи с Кирьосом Рублёв взял титулы в Марселе и Дубае, а также дошёл до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.
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