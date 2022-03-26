Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек — о 1-й позиции в рейтинге: не было времени переварить даже то, что я была второй

Свёнтек — о 1-й позиции в рейтинге: не было времени переварить даже то, что я была второй
Комментарии

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своих ощущениях от того, что станет первой ракеткой мира. 4 апреля в рейтинге WTA она обойдёт представительницу Австралии Эшли Барти, которая завершила карьеру.

«Честно говоря, я только после Индиан-Уэллса поняла, что первая строчка рейтинга может быть возможна для меня.

Поэтому у меня действительно не было времени переварить даже то, что я была второй ракеткой мира. Будучи первой, я думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы поразмыслить об этом», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне.

Новость по теме
«Последние дни я чувствовала чуть большее давление». Свёнтек — о лидерстве в рейтинге WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022