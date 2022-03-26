Свёнтек — о 1-й позиции в рейтинге: не было времени переварить даже то, что я была второй
Поделиться
Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своих ощущениях от того, что станет первой ракеткой мира. 4 апреля в рейтинге WTA она обойдёт представительницу Австралии Эшли Барти, которая завершила карьеру.
«Честно говоря, я только после Индиан-Уэллса поняла, что первая строчка рейтинга может быть возможна для меня.
Поэтому у меня действительно не было времени переварить даже то, что я была второй ракеткой мира. Будучи первой, я думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы поразмыслить об этом», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.
Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне.
Комментарии
- 26 марта 2022
-
12:38
-
12:22
-
12:21
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:08
-
10:35
-
10:07
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:43
-
09:33
-
07:45
-
07:24
-
05:51
-
04:11
-
02:18
-
01:30
-
00:17
-
00:13
- 25 марта 2022
-
23:05
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
20:47
-
20:33
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
Партнерский контент