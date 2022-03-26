Свёнтек — о 1-й позиции в рейтинге: не было времени переварить даже то, что я была второй

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своих ощущениях от того, что станет первой ракеткой мира. 4 апреля в рейтинге WTA она обойдёт представительницу Австралии Эшли Барти, которая завершила карьеру.

«Честно говоря, я только после Индиан-Уэллса поняла, что первая строчка рейтинга может быть возможна для меня.

Поэтому у меня действительно не было времени переварить даже то, что я была второй ракеткой мира. Будучи первой, я думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы поразмыслить об этом», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне.