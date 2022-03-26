Александр Зверев приехал на «Мастерс» в Майами с новым тренером

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев приехал на «Мастерс» в Майами (США) с новым тренером, сообщает Eurosport.de.

Зверев работает с бывшим испанским теннисистом, двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» Серхи Бругерой. По информации издания, сотрудничество Зверева с Бругерой пока носит тестовый характер.

Официально Александр продолжает тренироваться под руководством отца, Александра Зверева-старшего. Однако 62-летний наставник в последнее время не появляется на матчах сына.

24-летний Зверев ранее работал с такими специалистами, как Иван Лендл, Хуаном-Карлосом Ферреро и Давидом Феррером.

На данный момент лучший результат Зверева на турнирах «Большого шлема» — финал US Open – 2020, который он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

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