Даниил Медведев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Майами

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) состоится матч второго круга местного «Мастерса», в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и британец Энди Маррей (WC).

Для Медведева этот матч будет первым в рамках турнира. Маррей, в свою очередь, в рамках первого круга обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Энди Маррей на «Мастерсе» в Майами.

Медведев и Маррей играли между собой лишь один раз, в Брисбене в 2019 году. Тогда победу одержал россиянин.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

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