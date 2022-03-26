Виландер: Медведеву пора улучшать свой теннис. 75% сезона идёт не на его любимом покрытии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер дал совет второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.
«Во-первых, я представить себе не могу, чтобы ситуация на Украине могла как-то эмоционально не повлиять на гражданина России. Думаю, это действительно нужно иметь в виду. Если он всё-таки в состоянии это отбросить, что, как по мне, невозможно.
Даниил выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира. Так какова же следующая цель? Третья цель заключается в том, чем все мы занимались, когда были молоды. Она состоит в совершенствовании себя. Медведеву нужно улучшать свой теннис. Конечно, не на быстрых хардовых кортах. Но ему нужно совершенствоваться на медленном харде, на грунте и на траве.
Таким образом, 75% сезона играется не на любимом покрытии Даниила Медведева. Поэтому ему нужно изменить своё соотношение так, чтобы в 75% случаев он ощущал, что играет в обстановке, которая заставляет его показывать свой лучший теннис.
Да, он достиг многого, но, Даниил, забудь об этом, пришло время вернуться к работе и стать ещё более сильным теннисистом», — приводит слова Виландера Eurosport.de.
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