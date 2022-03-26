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Зверев: мне была нужна трудовая победа

Зверев: мне была нужна трудовая победа
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Мне была нужна победа. Причём трудовая, в трёх сетах. Конечно, когда ведёшь 1:0 по сетам, о таком не думаешь. Но я всё равно доволен сегодняшним матчем.

Борна — тяжёлый соперник. Я рад, что сумел пройти дальше. Теперь с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

За право выйти в четвёртый круг турнира Зверев сразится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.

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