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Свёнтек — о 1-м месте в рейтинге WTA: это просто невероятно

Свёнтек — о 1-м месте в рейтинге WTA: это просто невероятно
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Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход на первое место в рейтинге WTA. Она займёт первое место в обновлённом рейтинге.

Ранее австралийка Эшли Барти, которая была первой ракеткой мира, объявила о завершении карьеры. Свёнтек, занимающая вторую позицию, поднялась бы на первое место, если бы выиграла хотя бы один матч на турнире WTA-1000 в Майами. Польская теннисистка со своей задачей справилась.

«Я уверена, что завтра солнце будет светить абсолютно так же, как и сегодня. Но прямо сейчас это просто невероятно! Номер один!» — написала Свёнтек у себя в соцсетях.

Сегодня, 26 марта, Свёнтек во втором круге турнира переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:0). Эта победа стала 21-й для Иги в нынешнем сезоне.

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