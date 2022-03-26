Хачанов на тай-брейке уступил Полу в матче второго круга турнира в Майами
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Майами (США). Россиянин в матче второго круга уступил американцу Томми Полу. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).
Соперники провели на корте 2 часа 27 минут. 25-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.
Следующим соперником Пола на турнире в Майами станет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан). Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн.
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