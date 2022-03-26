Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов на тай-брейке уступил Полу в матче второго круга турнира в Майами

Хачанов на тай-брейке уступил Полу в матче второго круга турнира в Майами
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Майами (США). Россиянин в матче второго круга уступил американцу Томми Полу. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Соперники провели на корте 2 часа 27 минут. 25-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.

Следующим соперником Пола на турнире в Майами станет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан). Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 18:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022