Медведев в двух сетах обыграл Маррея и вышел в третий круг турнира в Майами

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он уверенно обыграл экс первую ракетку мира шотландца Энди Маррея. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд соревнований превышает $ 8 млн. Отметим, что первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.