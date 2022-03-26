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Медведев в двух сетах обыграл Маррея и вышел в третий круг турнира в Майами

Медведев в двух сетах обыграл Маррея и вышел в третий круг турнира в Майами
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он уверенно обыграл экс первую ракетку мира шотландца Энди Маррея. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд соревнований превышает $ 8 млн. Отметим, что первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 19:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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