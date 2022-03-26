Ольховский назвал уверенной игру Медведева с Марреем на «Мастерсе» в Майами

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Медведев в матче второго круга обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:2.



«Медведев не легко, а уверенно играл против Маррея. Показал хороший теннис, двигался как нужно. Играл без ошибок, как и обычно. Мне это очень понравилось. Что касается следующего соперника, и Гарин, и Мартинес-Портеро должны быть по зубам Медведеву. Даня будет естественным фаворитом. Если он будет так же уверенно играть, проблем не должно возникнуть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).

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