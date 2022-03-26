Тарпищев отреагировал на победу Медведева над Марреем на «Мастерсе» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Вторая ракетка мира обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:2.



«Первый сет был достаточно упорным. Даня имел преимущество в розыгрыше своей подачи. Это решило исход дела. А на подаче Маррея в первом сете была достаточно серьёзная борьба. Были длинные розыгрыши.



Мы знаем Маррея как цепкого игрока. И очень непросто Дане было разорвать его паутину.



Далее Маррей подсел. Второй сет уже был более спокойным. Преимущество на своей подаче было больше за счёт того, что Маррей хуже принимал подачи Дани, чем играл свои. Матч получился достаточно интересным и хорошим. Идёт нормальная работа. Всё будет зависеть от соперников. Желательно, чтобы дальше было поменьше упорных матчей. Это поможет сохранить потенциал», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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