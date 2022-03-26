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Определился следующий соперник Медведева на «Мастерсе» в Майами

Определился следующий соперник Медведева на «Мастерсе» в Майами
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) сыграет с испанцем Педро Мартинес-Портеро. Представитель Испании в матче второго круга турнира обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. 47-я ракетка мира Мартинес-Портеро четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Ранее Медведев уверенно обыграл шотландца Энди Маррея. Их матч завершился со счётом 6:4, 6:2.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 19:35 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		2  
         
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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