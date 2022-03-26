Калинская из-за травмы снялась с матча 3-го круга турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от продолжения борьбы на турнире WTA-1000 в Майами (США). Как сообщает WTA Insider, россиянка была вынуждена сняться из-за повреждения левой руки. Обстоятельства травмы не сообщаются.
В матче 3-го круга Калинская должна была встретиться с итальянкой Лючией Бронцетти. Таким образом, итальянская теннисистка, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, автоматически вышла в четвёртый круг.
Ранее 23-летняя Калинская обыграла 8-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.
Также от продолжения борьбы в Майами отказалась чешка Каролина Мухова. В матче 3-го круга она должна была сыграть с японкой Наоми Осакой.
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