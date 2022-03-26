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Звонарёва уступила Коллинз в матче третьего круга турнира в Майами

Звонарёва уступила Коллинз в матче третьего круга турнира в Майами
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Российская теннисистка Вера Звонарёва завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами (США). 117-я ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 11-я ракетка мира Коллинз выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В четвёртом круге турнира Коллинз встретится с победителем матча Кайя Канепи (Эстония) — Онс Жабер (Тунис).

На турнире в Майами остаётся лишь одна представительница России. Вероника Кудерметова в матче третьего круга встретится с американкой Шелби Роджерс. Этот матч состоится 27 марта.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2022, суббота. 21:05 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Комментарии
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