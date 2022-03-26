Звонарёва уступила Коллинз в матче третьего круга турнира в Майами

Российская теннисистка Вера Звонарёва завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами (США). 117-я ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 11-я ракетка мира Коллинз выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.



В четвёртом круге турнира Коллинз встретится с победителем матча Кайя Канепи (Эстония) — Онс Жабер (Тунис).



На турнире в Майами остаётся лишь одна представительница России. Вероника Кудерметова в матче третьего круга встретится с американкой Шелби Роджерс. Этот матч состоится 27 марта.