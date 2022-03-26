Тарпищев оценил соперника Медведева в 3-м круге «Мастерса» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об испанце Педро Мартинесе-Портеро, который станет следующим соперником россиянина Даниила Медведева на турнире в Майами (США). Соперники встретятся в третьем круге.



«С Мартинесом-Портеро у Медведева будут такие же долгие розыгрыши очков. Испанец больше земляной игрок, чем хардовский. С этой точки зрения за счёт комбинаторики Даня будет иметь преимущество. Он должен выиграть!» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Медведев уверенно обыграл шотландца Энди Маррея. Их матч завершился со счётом 6:4, 6:2. Мартинес-Портеро в матче второго круга турнира нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину (7:6, 6:2).