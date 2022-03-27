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Карацев обыграл Умбера в матче второго круга «Мастерса» в Майами

Карацев обыграл Умбера в матче второго круга «Мастерса» в Майами
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). 32-я ракетка мира Карацев в матче второго круга обыграл француза Уго Умбера. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 47 минут. Карацев выполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Карацева на турнире в Майами станет поляк Хуберт Хуркач. Ранее он в матче второго круга обыграл Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 7:6, 6:2.

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Майами (м). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 22:15 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
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