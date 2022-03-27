Карацев обыграл Умбера в матче второго круга «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). 32-я ракетка мира Карацев в матче второго круга обыграл француза Уго Умбера. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2.



Соперники провели на корте 1 час 47 минут. Карацев выполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.



Следующим соперником Карацева на турнире в Майами станет поляк Хуберт Хуркач. Ранее он в матче второго круга обыграл Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 7:6, 6:2.

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