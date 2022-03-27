Медведев прокомментировал победу в матче с Марреем на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:2.
«Думаю, что у нас был отличный матч. Всегда сложно проводить первую игру на турнире. Неважно, сколько тренируешься на этом корте, всё равно нельзя ничем заменить игру.
Я рад, что не дал сопернику реализовать ни одного брейк-пойнта. Думаю, что у меня есть способность прибавить. Но, опять же, это был отличный матч с великолепным соперником. Я рад, что иду дальше.
В дни, когда получается подача, сопернику тяжело принимать. Это помогает. Во втором сете было полегче, но вначале матч получился тяжёлым. Когда подача идёт, на соперника оказывается серьёзное давление. И это помогает в равных матчах», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
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