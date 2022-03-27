Маррей высказался о поражении в матче с Медведевым на турнире в Майами

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в матче второго круга турнира в Майами с россиянином Даниилом Медведевым. В матче второго круга Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:2.





«Очевидно, что мой уровень тенниса сейчас не тот, который должен быть, чтобы побеждать в таких матчах. Сегодня на корте было несколько хороших моментов, но две ключевые вещи в теннисе — это подача и приём, и я не особенно хорошо справился ни с одной из них», — приводит слова Маррея Sports.inquirer.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач.