Маррей высказался о поражении в матче с Медведевым на турнире в Майами
Поделиться
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в матче второго круга турнира в Майами с россиянином Даниилом Медведевым. В матче второго круга Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:2.
«Очевидно, что мой уровень тенниса сейчас не тот, который должен быть, чтобы побеждать в таких матчах. Сегодня на корте было несколько хороших моментов, но две ключевые вещи в теннисе — это подача и приём, и я не особенно хорошо справился ни с одной из них», — приводит слова Маррея Sports.inquirer.
Следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач.
Комментарии
- 27 марта 2022
-
02:58
-
00:26
-
00:10
- 26 марта 2022
-
23:38
-
23:04
-
22:52
-
22:26
-
21:21
-
21:06
-
20:45
-
20:40
-
18:43
-
17:26
-
17:11
-
17:05
-
16:40
-
12:38
-
12:22
-
12:21
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:08
-
10:35
-
10:07
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:43
-
09:33
-
07:45
-
07:24
-
05:51
-
04:11
-
02:18
Партнерский контент