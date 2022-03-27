Видеообзор победы Медведева над Марреем во втором круге турнира в Майами

Вчера, в субботу, 26 марта, 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (второй номер рейтинга) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он уверенно обыграл экс-первую ракетку мира шотландца Энди Маррея. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео самых ярких моментов матча Медведев – Маррей.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, следующим соперником Медведева будет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).