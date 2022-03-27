Радукану ответила на слова о том, что она уделяет спонсорам больше времени, чем теннису

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану ответила на критику касательно того, что она больше времени уделяет подписанию спонсорских контрактов, нежели теннису.

«Возможно, новости о подписании мной контрактов вводят некоторых в заблуждение, но я тренируюсь по 5-6 часов в день. И вот я выкладываю один пост в машине по дороге на тренировку и внезапно «Я не сосредоточена на теннисе». Думаю, это несправедливо. Но это то, с чем я научилась справляться. Я стала менее чувствительной к внешним раздражителям.

В конце концов, мои встречи со спонсорами довольно ограничены во времени. Я не провожу эти дни безумно. Я отдаю на такие дела по 3-4 дня в квартал, на самом деле это не так уж и много.

Конечно, я благодарна за эти контракты, но моё основное внимание направлено на теннис. Это определённо то, что занимает мои мысли», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

После победы на турнире «Большого шлема» Радукану подписала восемь контрактов с крупными спонсорами. Она начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines, Evian, Nike, Wilson, Vodafone и Porshe.

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