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Циципас одержал 50-ю победу на турнирах серии «Мастерс»

Циципас одержал 50-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 50-ю победу на турнирах серии «Мастерс».

Он установил это достижение после того, как во втором круге турнира в Майами обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Циципас одержал 50 побед на турнирах этой категории при 30 поражениях. Он стал восьмым игроком в истории, родившимся в 1990-х и достигшим этого числа выигранных матчей.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Циципас сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором. Стефанос встречался с де Минором 7 раз и ни разу не проиграл ему.

Напомним, на последнем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Циципас вылетел на стадии третьего круга, потерпев поражение от американца Дженсона Бруксби (6:1, 3:6, 2:6).

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