Виландер рассказал, что может сделать Джоковича основным фаворитом «Ролан Гаррос»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил шансы серба Новака Джоковича на победу в грядущем «Ролан Гаррос». Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня, Джокович является его действующим чемпионом.
«Новак будет невероятно «голоден». Его голова и душа отдохнули. Он наверняка смог составить идеальный тренировочный план, чтобы быть в форме. Конечно, ему бы хотелось сыграть больше матчей, но если он проведёт где-то 3 турнира, может быть, 10-15 матчей, то, вероятно, станет главным фаворитом «Ролан Гаррос». Но ему необходимо набраться уверенности в себе.
Также нужно учитывать, что у Надаля не будет идеальной подготовки к турниру. Сможет ли он полноценно тренироваться? Сможет ли он выйти на корт до старта «Ролан Гаррос»? Это большой вопрос», — приводит слова Виландера Eurosport.de.
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