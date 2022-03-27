Кирьос — о поведении Бруксби: он тот, кого мы будем должны воспитывать в нашем спорте

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на неспортивное поведение 21-летнего американца Дженсона Бруксби в матче первого круга «Мастерса» в Майами (США) с аргентинцем Федерико Корией.
В той игре Бруксби одержал победу со счётом 3:6, 6:2, 6:3. По ходу матча Дженсон швырнул ракетку, попав в ногу болбоя. За тот инцидент Бруксби в матче назначили штрафное очко.
«Слушайте, в моей теннисной карьере и в жизни было много разного. Я думаю, каждый принимал спорные решения, будь то теннис, работа, жизнь, отношения. Мы все принимали спорные решения, никто не идеален. Не мне судить о чьём-то поведении. Но в то же время, да, он молодой парень, подаёт надежды, и я думаю, что он привлечёт много внимания. Я не был лучшим примером для подражания за время выступлений в туре, и порой мне кажется, что я им и не являюсь. Но порой я думаю, что подаю отличный пример. Я тоже считаю, что это неправильно. Разумеется, это неправильно, но не думаю, что он хотел причинить кому-то вред.
Он тот, кого мы будем должны воспитывать и о ком должны заботиться в нашем спорте. Он невероятно талантлив. Он такой нестандартный. Он – моя полная противоположность на корте, наблюдая за ним, складываются странные ощущения, но он потрясающий. Да, такие ситуации случаются, но, если честно, я не могу представить, что он сделает это снова», — приводит слова Кирьоса пресс-служба «Мастерса» в Майами.
- 27 марта 2022
-
11:52
-
11:18
-
11:15
-
09:28
-
08:56
-
02:58
-
00:26
-
00:10
- 26 марта 2022
-
23:38
-
23:04
-
22:52
-
22:26
-
21:21
-
21:06
-
20:45
-
20:40
-
18:43
-
17:26
-
17:11
-
17:05
-
16:40
-
12:38
-
12:22
-
12:21
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:08
-
10:35
-
10:07
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:43
-
09:33