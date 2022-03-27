Кирьос — о поведении Бруксби: он тот, кого мы будем должны воспитывать в нашем спорте

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на неспортивное поведение 21-летнего американца Дженсона Бруксби в матче первого круга «Мастерса» в Майами (США) с аргентинцем Федерико Корией.

В той игре Бруксби одержал победу со счётом 3:6, 6:2, 6:3. По ходу матча Дженсон швырнул ракетку, попав в ногу болбоя. За тот инцидент Бруксби в матче назначили штрафное очко.

«Слушайте, в моей теннисной карьере и в жизни было много разного. Я думаю, каждый принимал спорные решения, будь то теннис, работа, жизнь, отношения. Мы все принимали спорные решения, никто не идеален. Не мне судить о чьём-то поведении. Но в то же время, да, он молодой парень, подаёт надежды, и я думаю, что он привлечёт много внимания. Я не был лучшим примером для подражания за время выступлений в туре, и порой мне кажется, что я им и не являюсь. Но порой я думаю, что подаю отличный пример. Я тоже считаю, что это неправильно. Разумеется, это неправильно, но не думаю, что он хотел причинить кому-то вред.

Он тот, кого мы будем должны воспитывать и о ком должны заботиться в нашем спорте. Он невероятно талантлив. Он такой нестандартный. Он – моя полная противоположность на корте, наблюдая за ним, складываются странные ощущения, но он потрясающий. Да, такие ситуации случаются, но, если честно, я не могу представить, что он сделает это снова», — приводит слова Кирьоса пресс-служба «Мастерса» в Майами.