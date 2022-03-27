Энди Роддик записал видеоурок для теннисистов по безопасному швырянию ракеток и мячей

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик записал видеоурок для действующих теннисистов в связи с участившимися вспышками агрессии во время матчей.

«За последний месяц было много спорных моментов: Александр Зверев разбил ракетку о судейскую вышку в Мексике, Ник Кирьос чуть не попал ракеткой в болбоя. Пару лет назад на US Open Новак Джокович выбил мяч и, к сожалению, попал в горло судье.

Молодой Дженсон Бруксби, разумеется, совершил ошибку, бросив ракетку в сторону другого человека, что редко хорошо заканчивается. Поэтому я избавлю игроков от лишней драмы и научу, как бросать ракетку, не попадая в неприятности. За все срывы и вспышки гнева, которые я, к сожалению, устроил за свою карьеру, я получил лишь одно очко штрафа, и это был максимум за всю мою карьеру.

Бросать ракетку лучше струнами вниз. Она никуда не улетит, вы никого не заденете, она приземлится в небольшом круге около четырёх футов (122 см). Когда выбиваете мяч от злости, делайте так. Он никого сильно не заденет. Не делайте так, иначе попадёте кому-нибудь в горло», — сказал Роддик.