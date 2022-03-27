Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует вернуться в тур. Из-за травмы колена она пропустила около шести недель.

«Всё самое сложное и тяжёлое я прошла, потому что это приличный срок, а у меня, к счастью, за всю карьеру не было таких травм. Нахожусь в таком нереальном предвкушении, потому что начинаю потихоньку играть в теннис. Небо над головой более голубым кажется – травма приближается к концу.

В глубине, конечно, у меня есть маленький страх рецидива. Потому что я всё-таки ещё не брала в руки ракетку. Не знаю, как колено будет вести себя, когда начнутся большие нагрузки, и скоро ли стану полноценно играть в теннис. Страх есть: вдруг что-то вернётся. Но это нормально, как нервный тик такой.

Хорошо бы начать с Мадрида, где сыграла в прошлом году в полуфинале, но в идеальном мире сыграть хотя бы один матч до этого, в Штутгарте. Я люблю грунт, в целом хорошо выступила на глине. Но не могу отвечать за колено», — сказала Павлюченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдёт с 28 апреля по 7 мая, а соревнования в Штутгарте – с 18 по 24 апреля.