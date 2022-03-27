Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с «Мастерса» в Майами в парном разряде

Российский тандем Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с турнира серии «Мастерс» в Майами (США) в парном разряде.

Сегодня, 27 марта Рублёв и Хачанов должны были сыграть с чемпионами Australian Open – 2022 Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом в матче второго круга. Таким образом, австралийцы без борьбы вышли в четвертьфинал, их соперники определятся позднее.

Отметим, что Рублёв и Хачанов потерпели поражения на старте соревнований в одиночном разряде. Рублёв (5) во втором круге уступил именно Кирьосу (WC) со счётом 3:6, 0:6, а Хачанов (23) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

В мужской сетке «Мастерса» в Майами осталось двое россиян — вторая ракетка мира Даниил Медведев и Аслан Карацев (29).