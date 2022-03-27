Наоми Осака: люди, несущие негатив, — просто несчастные существа
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала подписчику, как не позволяет критике влиять на её мечты.
«Это ваша жизнь. Люди, несущие негатив, — просто несчастные существа, которые хотят затащить вас туда, где находятся сами. Если вы хотите осуществить свои мечты, то дерзайте, но знайте, что в жизни всё сопряжено с риском», — написала Осака в своих социальных сетях.
Ранее Осака вышла в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США) на отказе соперницы Каролины Муховой из Чехии. За право выйти в четвертьфинал Наоми сразится с американской теннисисткой Элисон Риске.
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