Наоми Осака: люди, несущие негатив, — просто несчастные существа

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала подписчику, как не позволяет критике влиять на её мечты.

«Это ваша жизнь. Люди, несущие негатив, — просто несчастные существа, которые хотят затащить вас туда, где находятся сами. Если вы хотите осуществить свои мечты, то дерзайте, но знайте, что в жизни всё сопряжено с риском», — написала Осака в своих социальных сетях.

Ранее Осака вышла в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США) на отказе соперницы Каролины Муховой из Чехии. За право выйти в четвертьфинал Наоми сразится с американской теннисисткой Элисон Риске.

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