Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака: люди, несущие негатив, — просто несчастные существа

Наоми Осака: люди, несущие негатив, — просто несчастные существа
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала подписчику, как не позволяет критике влиять на её мечты.

«Это ваша жизнь. Люди, несущие негатив, — просто несчастные существа, которые хотят затащить вас туда, где находятся сами. Если вы хотите осуществить свои мечты, то дерзайте, но знайте, что в жизни всё сопряжено с риском», — написала Осака в своих социальных сетях.

Ранее Осака вышла в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США) на отказе соперницы Каролины Муховой из Чехии. За право выйти в четвертьфинал Наоми сразится с американской теннисисткой Элисон Риске.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

У Осаки опять истерика! «Помогли» болельщица и российская красавица Вероника Кудерметова У Осаки опять истерика! «Помогли» болельщица и российская красавица Вероника Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022