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Тарпищев подвёл итоги «Мастерса» в Майами для Рублёва и Хачанова

Тарпищев подвёл итоги «Мастерса» в Майами для Рублёва и Хачанова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступлений Андрея Рублёва и Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

«Рублёву предъявлять претензии за игру в Майами нельзя. Он получил очень большую нагрузку в Индиан-Уэллсе и не успел восстановиться. От Хачанова я ожидал лучшего результата. В принципе, по качеству игры он неплох. Однако ему надо совершенствовать атакующие действия, тогда таких поражений не будет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Рублёв и Хачанов потерпели поражения на старте соревнований. Рублёв (5) во втором круге уступил австралийцу Нику Кирьосу (WC) со счётом 3:6, 0:6, а Хачанов (23) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

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