Циципас прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Циципас в матче второго круга обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.



«Всегда ожидаю, что он проведёт матч всей жизни, ему нечего терять. Учитывая мой опыт, понимал, как нужно правильно играть в такой ситуации. И это сработало в третьем сете. Я расслабился немного, мне это помогло победить.



Матч с Де Минором? Он — боец, он будет биться. Не рассчитываю на лёгкие очки. Надеюсь, что смогу продолжить прогрессировать и сыграть на хорошем уровне. Рассчитываю, что хороший третий сет с Вулфом мне поможет», — цитирует Циципаса TennisTV.

Напомним, на последнем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Циципас вылетел на стадии третьего круга, потерпев поражение от американца Дженсона Бруксби (6:1, 3:6, 2:6).