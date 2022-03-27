Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Майами

Циципас прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Майами
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Циципас в матче второго круга обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Всегда ожидаю, что он проведёт матч всей жизни, ему нечего терять. Учитывая мой опыт, понимал, как нужно правильно играть в такой ситуации. И это сработало в третьем сете. Я расслабился немного, мне это помогло победить.

Матч с Де Минором? Он — боец, он будет биться. Не рассчитываю на лёгкие очки. Надеюсь, что смогу продолжить прогрессировать и сыграть на хорошем уровне. Рассчитываю, что хороший третий сет с Вулфом мне поможет», — цитирует Циципаса TennisTV.

Напомним, на последнем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Циципас вылетел на стадии третьего круга, потерпев поражение от американца Дженсона Бруксби (6:1, 3:6, 2:6).

Новость по теме
Циципас одержал 50-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
Слетать в космос быстрее, чем сходить в душ? Скандал из-за туалетного перерыва разгорается Слетать в космос быстрее, чем сходить в душ? Скандал из-за туалетного перерыва разгорается
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022