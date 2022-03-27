Маррей рассказал, чем ему поможет воссоединение с Лендлом

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал воссоединение с тренером Иваном Лендлом. Они будут работать вместе уже в третий раз в карьере экс первой ракетки мира.
«Что может дать Лендл? Я чувствую, что неправильно тренировался в последние полтора года. Конечно, невозможно изменить это за несколько недель. Надеюсь, что после длительных тренировок я смогу поднять свой уровень и вновь бороться с игроками топ-уровня.
Ранее, как я думаю, я тренировался так, что мог играть в более атакующей манере. У меня были для этого возможности. Но в последнее время, как мне кажется, я тренировал и наигрывал иные вещи, противоположные этому.
На мой взгляд, в Майами я играл лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Но мне нужно упорно работать, ведь вполне вероятно, что я неправильно тренировался долгое время», — цитирует Маррея UbiTennis.
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