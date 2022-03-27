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Кудерметова обыграла американку Роджерс и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Кудерметова обыграла американку Роджерс и вышла в четвёртый круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга она обыграла американку Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. 23-я ракетка мира Кудерметова дважды подала навылет, не допустила ни одного промаха и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 48-е место в рейтинге ATP, сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница матча Лорен Дэвис (США) — Петра Квитова (Чехия). Отметим, что Вероника — последняя из россиянок, кто продолжает борьбу на турнире в Майами.

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Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
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