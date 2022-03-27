Кудерметова обыграла американку Роджерс и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга она обыграла американку Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. 23-я ракетка мира Кудерметова дважды подала навылет, не допустила ни одного промаха и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 48-е место в рейтинге ATP, сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница матча Лорен Дэвис (США) — Петра Квитова (Чехия). Отметим, что Вероника — последняя из россиянок, кто продолжает борьбу на турнире в Майами.
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