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Кэмерон Норри переиграл Юго Гастона в третьем круге турнира в Майами

Кэмерон Норри переиграл Юго Гастона в третьем круге турнира в Майами
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Британский теннисист Кэмерон Норри переиграл француза Юго Гастона в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящем в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британца.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Норри шесть раз подал навылет, тогда как Гастон – три. Британец не допустил ни одной двойной ошибки на подаче, у француза – одна. Норри реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов, тогда как Гастон – 3 из 6.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.

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Майами (м). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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