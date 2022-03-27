Ник Кирьос переиграл Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами

Австралиец Ник Кирьос взял верх над представителем Италии Фабио Фоньини в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящем в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Зелёного континента.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Кирьос 10 раз подал навылет, тогда как Фоньини – лишь 2. Австралиец допустил одну двойную ошибку на подаче, итальянец – 3. Ник реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов, тогда как Фабио за матч не создал ни одного.

В следующем круге турнира Кирьос встретится с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и итальянцем Янником Синнером.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.