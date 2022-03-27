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Джессика Пегула победила Елену Рыбакину в третьем круге турнира в Майами

Джессика Пегула победила Елену Рыбакину в третьем круге турнира в Майами
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Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в третьем круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу хозяйки корта.

Поединок продолжался один час и 21 минуту. Пегула один раз подала навылет, тогда как Рыбакина – пять раз. Американка допустила четыре двойные ошибки на подаче, у спортсменки из Казахстана две подобные оплошности. Джессика реализовала три из трёх брейк-пойнтов, тогда как Юлия – только один из четырёх.

В следующем круге турнира Пегула встретится с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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