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Украинка Калинина в трёх сетах переиграла бразильянку Хаддад-Майю на турнире в Майами

Украинка Калинина в трёх сетах переиграла бразильянку Хаддад-Майю на турнире в Майами
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина сумела сломить сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад-Майи на турнире серии WTA-1000, проходящем в Майами (США). Калинина победила в трёх сетах – 2:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался два часа и 29 минут. Обе соперницы по три раза подали навылет. Калинина допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. Хаддад-Майя четыре раза не совладала с подачей и взяла 5 брейковых очков из 11.

В четвёртом круге Калинина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, победившей ранее представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:4.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

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