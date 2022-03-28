Украинка Калинина в трёх сетах переиграла бразильянку Хаддад-Майю на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сумела сломить сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад-Майи на турнире серии WTA-1000, проходящем в Майами (США). Калинина победила в трёх сетах – 2:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался два часа и 29 минут. Обе соперницы по три раза подали навылет. Калинина допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. Хаддад-Майя четыре раза не совладала с подачей и взяла 5 брейковых очков из 11.
В четвёртом круге Калинина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, победившей ранее представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:4.
Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
- 28 марта 2022
-
01:37
-
00:57
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:52
-
23:30
-
21:30
-
20:52
-
20:23
-
19:48
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
18:52
-
17:29
-
16:56
-
16:42
-
15:31
-
15:16
-
14:19
-
12:51
-
12:35
-
12:29
-
12:16
-
11:52
-
11:18
-
11:15
-
09:28
-
08:56
-
02:58
-
00:26
-
00:10
- 26 марта 2022
-
23:38
-
23:04
-
22:52
-
22:26