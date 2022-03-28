Монфис уступил 103-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории «Мастерс», в котором сошлись 23-летний аргентинец Франсиско Серундоло (103-й номер рейтинга) и 35-летний представитель Франции Гаэль Монфис (24-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой аргентинца в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.
На счету Монфиса одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти попыток. У его оппонента – ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 из 6 (67%) удачных брейков.
Напомним, на прошлом турнире в Индиан-Уэллсе Монфис выбил в третьем круге российского теннисиста Даниила Медведева, на тот момент выступавшего в статусе первой ракетки мира.
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