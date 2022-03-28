Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис уступил 103-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами

Монфис уступил 103-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории «Мастерс», в котором сошлись 23-летний аргентинец Франсиско Серундоло (103-й номер рейтинга) и 35-летний представитель Франции Гаэль Монфис (24-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой аргентинца в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

На счету Монфиса одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти попыток. У его оппонента – ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 из 6 (67%) удачных брейков.

Напомним, на прошлом турнире в Индиан-Уэллсе Монфис выбил в третьем круге российского теннисиста Даниила Медведева, на тот момент выступавшего в статусе первой ракетки мира.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 02:15 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022